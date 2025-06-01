Богомаз: в катастрофе с рухнувшим мостом в Брянской области погибли семь человек

В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области произошло обрушение автомобильного моста, под который попал пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. По предварительным данным, жертвами трагедии стали не менее четырех человек, еще несколько десятков получили травмы различной степени тяжести. Следственные органы рассматривают различные версии причин происшествия. Telegram-каналы пишут о возможной диверсии. Подробности — в материале URA.RU.