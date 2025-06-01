Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выросло число погибших в результате ЧП с поездом в Брянской области

Количество погибших в результате ЧП с поездом в Брянской области выросло до семи, число пострадавших составляет 30 человек, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Количество погибших в результате ЧП с поездом в Брянской области выросло до семи, число пострадавших составляет 30 человек, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста при ДТП с участием пассажирского поезда. Сообщалось, что причиной чрезвычайного происшествия с мостом и поездом в Брянской области стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. Также стало известно о гибели машиниста.

Как отмечается, поезд следовал по маршруту Москва — Климов. Очевидцы сообщали о том, что слышали громкий хлопок со стороны железной дороги перед обрушением. В сообщениях говорится, что мост мог обрушиться в результате подрыва.

Сообщалось, что пункт временного размещения для пострадавших развернут на базе Выгоничской средней общеобразовательной школы в поселке Выгоничи. Для людей организовано питание, работает медицинская служба.