Выросло число погибших в результате ЧП с поездом в Брянской области

Количество погибших в результате ЧП с поездом в Брянской области выросло до семи, число пострадавших составляет 30 человек, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста при ДТП с участием пассажирского поезда. Сообщалось, что причиной чрезвычайного происшествия с мостом и поездом в Брянской области стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. Также стало известно о гибели машиниста.
Как отмечается, поезд следовал по маршруту Москва — Климов. Очевидцы сообщали о том, что слышали громкий хлопок со стороны железной дороги перед обрушением. В сообщениях говорится, что мост мог обрушиться в результате подрыва.
Сообщалось, что пункт временного размещения для пострадавших развернут на базе Выгоничской средней общеобразовательной школы в поселке Выгоничи. Для людей организовано питание, работает медицинская служба.