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После ЧП с мостом и поездом под Брянском в больницы доставили 17 человек

На место обрушения моста и крушения поезда прибыли 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф.

По меньшей мере 17 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения Брянской области после ЧП с автомобильным мостом и пассажирским поездом, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он уточнил, что двое госпитализированных, в том числе ребёнок, находятся в тяжёлом состоянии. Помощник главы Минздрава также отметил, что на место инцидента прибыли 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф.

Кроме того, также работают автобусы для доставки людей в пункты временного размещения. Вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Министерства здравоохранения РФ.

Напомним, ранее глава Брянской области Александр Богомаз написал, что в Выгоничском районе региона произошло обрушение моста. Также сошёл с рельсов пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва.

По информации Московской железной дороги (МЖД, входит в ОАО «РЖД»), причиной случившегося стало незаконное вмешательство в работу транспорта. На месте ЧП работают с спасатели.