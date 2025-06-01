После ЧП с мостом и поездом под Брянском в больницы доставили 17 человек

По меньшей мере 17 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения Брянской области после ЧП с автомобильным мостом и пассажирским поездом, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Он уточнил, что двое госпитализированных, в том числе ребёнок, находятся в тяжёлом состоянии. Помощник главы Минздрава также отметил, что на место инцидента прибыли 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф.
Кроме того, также работают автобусы для доставки людей в пункты временного размещения. Вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Министерства здравоохранения РФ.
Напомним, ранее глава Брянской области Александр Богомаз написал, что в Выгоничском районе региона произошло обрушение моста. Также сошёл с рельсов пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва.
По информации Московской железной дороги (МЖД, входит в ОАО «РЖД»), причиной случившегося стало незаконное вмешательство в работу транспорта. На месте ЧП работают с спасатели.