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В восьми регионах Украины взревела воздушная тревога

Вечером 1 июня в Киеве, Киевской области, а также в семи других регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует информация, размещенная на онлайн-карте, предоставленной Министерством цифровой трансформации Украины на официальном сайте.

На Украине сигнализируют об атаке.

Вечером 1 июня в Киеве, Киевской области, а также в семи других регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует информация, размещенная на онлайн-карте, предоставленной Министерством цифровой трансформации Украины на официальном сайте.

Согласно данным ресурса, по состоянию на 19:08, сирены звучат в столице, Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской. Также тревога гремит в Сумской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.