В восьми регионах Украины взревела воздушная тревога

Вечером 1 июня в Киеве, Киевской области, а также в семи других регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует информация, размещенная на онлайн-карте, предоставленной Министерством цифровой трансформации Украины на официальном сайте.