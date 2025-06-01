В восьми регионах Украины взревела воздушная тревога

На Украине сигнализируют об атаке.
Вечером 1 июня в Киеве, Киевской области, а также в семи других регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует информация, размещенная на онлайн-карте, предоставленной Министерством цифровой трансформации Украины на официальном сайте.
Согласно данным ресурса, по состоянию на 19:08, сирены звучат в столице, Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской. Также тревога гремит в Сумской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.