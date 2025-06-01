Число пострадавших в катастрофе с поездом под Брянском выросло до 33

Число пострадавших в брянской области возросло.
Число пострадавших при обрушении автомобильного моста под Брянском увеличилось до 33 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России.
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«До 33 человек увеличилось число пострадавших при обрушении автомобильного моста под Брянском», — уточнили в пресс-службе управления ведомства, передает сообщение ведомства ТАСС.
Ранее стало известно, что в результате обрушения моста на поезд есть семеро погибших. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В медорганизации области доставлены 30 пострадавших, в том числе двое детей.