«От грохота подпрыгнули». Очевидцы рассказали о крушении моста под Брянском

Обрушение моста произошло буквально за пару секунд до прохождения под ним пассажирского поезда, следовавшего по маршруту «Климов — Москва». Локомотив состава врезался в уже рухнувшую бетонную конструкцию, состоявшую из двухполосной автомобильной дороги. Полотно упало на рельсы под углом 45 градусов вместе с фурой, которая проезжала по нему. Сразу же произошло столкновение, удар пришелся на кабину машиниста, он и его помощник погибли, поезд сошел с рельсов. Первый вагон раздавило.