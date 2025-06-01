«От грохота подпрыгнули». Очевидцы рассказали о крушении моста под Брянском

Aif.ru узнал от жителей поселка Выгоничи детали обрушения моста на пассажирский поезд.
Трагедия произошла вечером 31 мая в Брянской области. По официальной версии, мост обрушился из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта». СМИ пишут о предполагаемом подрыве опор полотна. Поселок Выгоничи находится в 80 километрах от украинской границы.
Поезд врезался в рухнувший мост.
Обрушение моста произошло буквально за пару секунд до прохождения под ним пассажирского поезда, следовавшего по маршруту «Климов — Москва». Локомотив состава врезался в уже рухнувшую бетонную конструкцию, состоявшую из двухполосной автомобильной дороги. Полотно упало на рельсы под углом 45 градусов вместе с фурой, которая проезжала по нему. Сразу же произошло столкновение, удар пришелся на кабину машиниста, он и его помощник погибли, поезд сошел с рельсов. Первый вагон раздавило.
Ближе к ночи в Сети стали появляться видео с места трагедии — на них слышно, как заблокированные в искореженных вагонах пассажиры кричат и зовут на помощь.
На данный момент известно о 7 погибших. Около 30 человек пострадали, часть из них находятся в тяжелом состоянии (среди них полугодовалый младенец).
Мост был в хорошем состоянии.
Жители поселка рассказали, что мост был новым и производил впечатление надежной постройки. «Мост был в отличном состоянии. О закрытии или ремонте никто не говорил», — сообщила местная жительница Нина.
По словам мужчины по имени Юрий, в поселке было слышно два громких звука, напоминающих взрыв, так что «подпрыгнуло полпоселка».
Мост через железнодорожное полотно строился с расчетом на большегрузы, которые часто проезжали по этой дороге.
В Центре медицины катастроф Брянска подтвердили, что причиной крушения стал взрыв моста.
Причиной ЧП стало «незаконное вмешательство» в деятельность транспорта, заявили в «Московской железной дороге».
Что происходит на месте обрушения моста под Брянском.
К ликвидации последствий аварии в Брянской области привлечены порядка 180 человек и 60 единиц техники, сообщили в МЧС. Спасателям приходится распиливать металлические части вагонов, чтобы освободить людей.
Известно, что сотрудники Ведомственной охраны ж/д транспорта выехали к месту схода вагонов. Об этом сообщили в профильном федеральном агентстве Росжелдор.
На месте аварии работают начальник Брянского отряда филиала Владимир Суслин, начальник стрелковой команды станции Брянск Владимир Закроев и стрелки группы быстрого реагирования.
Судя по кадрам, появляющимся в сети, выжившие пассажиры поезда помогают спасателям разбирать завалы.
Пассажиров поезда эвакуируют в пункт временного размещения на станции Выгоничи, откуда на автобусах их доставят на вокзал Брянск-Орловский, сообщает РЖД.