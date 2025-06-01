Полиция применила слезоточивый газ из-за беспорядков после победы ПСЖ

В прошедшем в Мюнхене финале Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» одержал самую крупную победу в истории решающих матчей турнира, разгромив «Интер» из Милана со счетом 5:0. Российский голкипер парижского клуба Матвей Сафонов был включен в заявку на игру, однако на поле не выходил. Таким образом, он стал пятым российским футболистом, завоевавшим титул победителя Лиги чемпионов.