Полиция применила слезоточивый газ из-за беспорядков после победы ПСЖ

Французская полиция применила слезоточивый газ.
Сотрудники полиции в Париже применили слезоточивый газ для разгона футбольных болельщиков, устроивших беспорядки на Елисейских полях после победы «Пари Сен-Жермен» в финальном матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент с места событий.
«Парижская полиция применила слезоточивый газ в ходе столкновений с футбольными фанатами на Елисейских полях после победы столичного клуба “Пари Сен-Жермен” в финале Лиги чемпионов», — передал корреспондент ТАСС. В ответ на эти действия представители правоохранительных органов приступили к задержанию нарушителей порядка и сумели стабилизировать обстановку.
В прошедшем в Мюнхене финале Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» одержал самую крупную победу в истории решающих матчей турнира, разгромив «Интер» из Милана со счетом 5:0. Российский голкипер парижского клуба Матвей Сафонов был включен в заявку на игру, однако на поле не выходил. Таким образом, он стал пятым российским футболистом, завоевавшим титул победителя Лиги чемпионов.