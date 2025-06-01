Богомаз: число погибших после ЧП с мостом и поездом выросло до семи человек

Не менее семи человек стали жертвами обрушения моста и схода с рельсов пассажирского поезда в Выгоничском районе Брянской области, написал глава региона Александр Богомаз.
«По оперативным данным, в результате обрушения моста на железнодорожные пути, к сожалению, семеро погибших», — отметил губернатор в своём Telegram-канале.
До этого сообщалось о трёх жертвах. Богомаз также уточнил, что в медицинских учереждениях региона находятся по меньшей мере 30 пострадавших, включая двоих детей.
Напомним, ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что Федеральный центр медицины катастроф координирует оказание медпомощи людям, которые получили травмы в результате ЧП в Брянской области. Он добавил, что на место прибыли 16 машин скорой помощи.
Также сообщалось, что, по данным Московской железной дороги (входит в ОАО «РЖД»), к случившемуся привело незаконное вмешательство в работу транспорта.