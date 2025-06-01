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Богомаз: двое пострадавших в крушении поезда оказались в тяжелом состоянии

В результате обрушения автомобильного моста на железнодорожный поезд в Брянской области десятки человек пострадали. Среди них двое человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом в telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В результате обрушения автомобильного моста на железнодорожный поезд в Брянской области десятки человек пострадали. Среди них двое человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом в telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧисло пострадавших в катастрофе с поездом под Брянском выросло до 33.

«В медорганизации Брянской области доставлены 30 пострадавших, в том числе 2 детей. Двое из пострадавших, в том числе ребенок — в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

В результате трагедии семь человек погибли. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области произошло обрушение конструкции моста, под который попал пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. Telegram-каналы пишут о возможной диверсии. Подробности — в материале URA.RU.