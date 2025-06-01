РЖД: пассажиры попавшего в катастрофу поезда пересядут на спецрейс

Пассажиры поезда № 86 Климов — Москва, сошедшего с рельсов в Брянской области из-за обрушения автомобильного моста, смогут продолжить путь до столицы на специально организованном резервном составе. Об этом 31 мая сообщили в официальном telegram-канале ОАО «РЖД».