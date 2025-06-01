РЖД: пассажиры попавшего в катастрофу поезда пересядут на спецрейс

Для пассажиров организуют новый рейс.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМост рухнул на пассажирский поезд под Брянском, погибли люди: что известно к утру 1 июня.
«Они смогут продолжить свою поездку на специально сформированном резервном поезде. Брянск — Москва», — уточнили в сообщении железнодорожной компании.
В Выгоничском районе Брянской области обрушилось пролетное строение автомобильного моста. По информации губернатора региона Александра Богомаза, причиной инцидента стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. В результате ЧП произошел сход локомотива и нескольких вагонов пассажирского поезда № 86, следовавшего по маршруту Климов — Москва.