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РЖД: пассажиры попавшего в катастрофу поезда пересядут на спецрейс

Пассажиры поезда № 86 Климов — Москва, сошедшего с рельсов в Брянской области из-за обрушения автомобильного моста, смогут продолжить путь до столицы на специально организованном резервном составе. Об этом 31 мая сообщили в официальном telegram-канале ОАО «РЖД».

Для пассажиров организуют новый рейс.

Пассажиры поезда № 86 Климов — Москва, сошедшего с рельсов в Брянской области из-за обрушения автомобильного моста, смогут продолжить путь до столицы на специально организованном резервном составе. Об этом 31 мая сообщили в официальном telegram-канале ОАО «РЖД».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМост рухнул на пассажирский поезд под Брянском, погибли люди: что известно к утру 1 июня.

«Они смогут продолжить свою поездку на специально сформированном резервном поезде. Брянск — Москва», — уточнили в сообщении железнодорожной компании.

В Выгоничском районе Брянской области обрушилось пролетное строение автомобильного моста. По информации губернатора региона Александра Богомаза, причиной инцидента стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. В результате ЧП произошел сход локомотива и нескольких вагонов пассажирского поезда № 86, следовавшего по маршруту Климов — Москва.