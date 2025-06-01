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РИАН: водитель грузовика пострадал при обрушении моста в Брянской области

Из 33 пострадавших при обрушении моста в Брянской области числится водитель фуры «Мираторг».

Источник: Комсомольская правда

В Брянской области произошло ЧП: обрушившийся мост обвалился на пассажирский состав, совершавший рейс из Климова в столицу. По данным пресс-службы МЖД, инцидент произошел вследствие «незаконного вмешательства в функционирование транспорта», что привело к человеческим жертвам.

Так, в числе пострадавших при аварии моста оказался водитель грузовика с продукцией «Мираторга». При этом в МЧС подчеркнули, что общее число пострадавших выросло до 33.

Позднее губернатор региона Александр Богомаз подтвердил информацию о том, что в медицинские учреждения доставлены 30 человек, среди которых двое — дети. При этом также известно о семерых погибших, среди которых — машинист поезда.

31 мая в Выгоничском районе Брянской области произошел инцидент с обрушением моста. С рельсов сошли локомотив и вагон пассажирского состава № 86 (маршрут Климов — Москва).

KP.RU публикует эксклюзивное видео с места ЧП и следит за развитием событий.