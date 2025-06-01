РИАН: водитель грузовика пострадал при обрушении моста в Брянской области

В Брянской области произошло ЧП: обрушившийся мост обвалился на пассажирский состав, совершавший рейс из Климова в столицу. По данным пресс-службы МЖД, инцидент произошел вследствие «незаконного вмешательства в функционирование транспорта», что привело к человеческим жертвам.
Позднее губернатор региона Александр Богомаз подтвердил информацию о том, что в медицинские учреждения доставлены 30 человек, среди которых двое — дети. При этом также известно о семерых погибших, среди которых — машинист поезда.
31 мая в Выгоничском районе Брянской области произошел инцидент с обрушением моста. С рельсов сошли локомотив и вагон пассажирского состава № 86 (маршрут Климов — Москва).
KP.RU публикует эксклюзивное видео с места ЧП и следит за развитием событий.