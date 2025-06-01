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В Сети появились кадры с места обрушения моста в Брянской области

В результате происшествия был поврежден поезд, следовавший по маршруту Климово — Москва.

Источник: Аргументы и факты

Московская межрегиональная транспортная прокуратура разместила в своем Telegram-канале кадры с места обрушения моста в Брянской области, которое привело к сходу пассажирского поезда с рельсов.

В сообщении ведомства отмечается, что в результате аварии был поврежден поезд, следовавший по маршруту Климово — Москва.

Ранее было сообщено, что из-за схода поезда пострадали несколько человек. Власти региона приняли решение о транспортировке раненых в Москву с помощью санитарной авиации, чтобы обеспечить им необходимую медицинскую помощь как можно скорее.

Напомним, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на участке федеральной трассы А-240 в Выгоничском районе произошло обрушение моста. В результате аварии произошло столкновение автомобилей и пассажирского поезда, есть пострадавшие.