РЖД: Пассажиры сошедшего в Брянской области поезда смогут продолжить поездку

Пассажирам поезда, сошедшего в Брянской области, дадут возможность продолжить поездку на резервном составе, сообщает Telegram-канал РЖД.
«Они смогут продолжить свою поездку на специально сформированном резервном поезде Брянск — Москва», — сообщает РЖД.
Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста при ДТП с участием пассажирского поезда. Сообщалось, что причиной чрезвычайного происшествия с мостом и поездом в Брянской области стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. Также стало известно о гибели машиниста, позднее число погибших выросло до 7 человек, пострадавших — до 30 человек.
Поезд следовал по маршруту Москва — Климов. Очевидцы сообщали о том, что слышали громкий хлопок со стороны железной дороги перед обрушением. В сообщениях говорится, что мост мог обрушиться в результате подрыва.
Сообщалось, что пункт временного размещения для пострадавших развернут на базе Выгоничской средней общеобразовательной школы в поселке Выгоничи. Для людей организовано питание, работает медицинская служба.