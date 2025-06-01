Zeit: неудачные переговоры для Украины грозят гражданской войной

Ранее аналитики инвестиционного банка JPMorgan Chase в своем докладе отмечали, что конфликт на Украине может завершиться по нескольким сценариям, среди которых наиболее вероятным считается постепенное возвращение страны в сферу влияния России на фоне отсутствия гарантий безопасности и ослабления поддержки Запада. Эксперты предупреждали, что подобное развитие событий приведет к риску внутренней дестабилизации.