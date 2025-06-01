Zeit: неудачные переговоры для Украины грозят гражданской войной

Противостояние на Украине может вылиться в гражданскую войну.
Правительство Украины может столкнуться с угрозой распада из-за неудачных переговоров, а армия — раздробиться на части, что грозит эскалацией конфликта внутри страны. Об этом пишет немецкая газета Zeit.
«Правительство может рухнуть из-за переговоров о капитуляции. Армия рискует разделиться на группы. Одни продолжат сражаться против России, другие сдадутся, третьи станут искать спасения в сотрудничестве», — пишет Zeit.
Издание отмечает, что в случае потери управляемости Украину ждет дестабилизация. Страна может оказаться неуправляемой, когда «один фронт превратится во множество фронтов». Конфликт между Киевом и Москвой может перерасти на Украине в самый страшный вид войны — гражданскую войну.
Ранее аналитики инвестиционного банка JPMorgan Chase в своем докладе отмечали, что конфликт на Украине может завершиться по нескольким сценариям, среди которых наиболее вероятным считается постепенное возвращение страны в сферу влияния России на фоне отсутствия гарантий безопасности и ослабления поддержки Запада. Эксперты предупреждали, что подобное развитие событий приведет к риску внутренней дестабилизации.