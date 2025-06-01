Московские медики оказывают помощь пострадавшим при крушении поезда под Брянском

«Туда за пострадавшими, в том числе ребенком, следуют бригады Центра экстренной медицинской помощи. Также медики и психологи разместились и готовы оказывать помощь на Киевском вокзале Москвы, куда должны транспортировать не поврежденные вагоны с людьми. Подготовлены дополнительные силы Московской Скорой помощи», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 31 мая в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86 сообщением Климов — Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта.
На базе ситуационного центра Минтранса с РЖД и МЧС РФ создан оперативный штаб. Для ликвидации последствий схода на место направлены восстановительные поезда. Следователи Следственного комитета России устанавливают обстоятельства обрушения моста на пассажирский поезд. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что власти региона готовы организовать перевозку тяжело пострадавших санавиацией в Москву.
Как уточнили в МЧС РФ, по предварительной информации, пострадал 31 человек, из них трое — погибли, 28 — направлены в лечебные учреждения. К ликвидации последствий аварии привлечены порядка 180 специалистов и 60 единиц техники.