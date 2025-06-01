Московские медики оказывают помощь пострадавшим при крушении поезда под Брянском

«Туда за пострадавшими, в том числе ребенком, следуют бригады Центра экстренной медицинской помощи. Также медики и психологи разместились и готовы оказывать помощь на Киевском вокзале Москвы, куда должны транспортировать не поврежденные вагоны с людьми. Подготовлены дополнительные силы Московской Скорой помощи», — говорится в сообщении.