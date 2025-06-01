Губернатор Богомаз лично приехал на место крушения поезда в Брянской области. Видео

«Лично приехал на место происшествия. Здесь развернут оперативный штаб, работают все службы — спасатели, медики, полиция, следователи. Ситуация под контролем, решаем все необходимые вопросы на месте», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Пассажиры аварийного поезда уже доставлены на вокзал Брянск-I. В течение ближайшего часа они будут отправлены в Москву другим составом.