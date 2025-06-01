Губернатор Богомаз лично приехал на место крушения поезда в Брянской области. Видео

Губернатор Богомаз прибыл на место крушения поезда в Брянской области.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз прибыл на место происшествия, где произошло крушение пассажирского поезда из-за обрушения железнодорожного моста. На месте работают все оперативные и экстренные службы, а также следователи. Об этом сообщается в официальных соцсетях губернатора.
«Лично приехал на место происшествия. Здесь развернут оперативный штаб, работают все службы — спасатели, медики, полиция, следователи. Ситуация под контролем, решаем все необходимые вопросы на месте», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Пассажиры аварийного поезда уже доставлены на вокзал Брянск-I. В течение ближайшего часа они будут отправлены в Москву другим составом.
Ранее Богомаз сообщал, что власти Брянской области готовы при необходимости направить тяжело пострадавших в результате ЧП в Москву с помощью санитарной авиации. По данным Московской железной дороги, причиной крушения поезда № 86 Климов — Москва стало обрушение автомобильного моста в Выгоничском районе, вызванное незаконным вмешательством в деятельность транспорта. На месте продолжают работу все оперативные службы.