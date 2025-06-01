Медики из Москвы выехали в Брянскую область для помощи пострадавшим в катастрофе

В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области автомобильный мост обвалился на проходящий пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. В результате происшествия погибли не менее семи человек, еще десятки получили травмы различной степени тяжести.