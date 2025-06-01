Медики из Москвы выехали в Брянскую область для помощи пострадавшим в катастрофе

Врачи из Москвы выехали в Брянскую область.
Бригады Центра экстренной медицинской помощи из Москвы направлены в Брянскую область для оказания неотложной помощи пострадавшим при крушении пассажирского поезда, в числе которых находится ребенок. Об этом 1 июня сообщает департамент здравоохранения Москвы.
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«Московские медики включились в мероприятия по оказанию помощи пострадавшим при крушении поезда под Брянском. Туда за пострадавшими, в том числе ребенком, следуют бригады Центра экстренной медицинской помощи», — говорится в официальном сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области автомобильный мост обвалился на проходящий пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. В результате происшествия погибли не менее семи человек, еще десятки получили травмы различной степени тяжести.
Следственные органы рассматривают различные версии произошедшего, в том числе возможность диверсии. Подробности — в материале URA.RU.