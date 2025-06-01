Медики и психологи встретят на вокзале Москвы пассажиров попавшего в ЧП поезда

Медики и психологи помогут пострадавшим.
Медики и психологи экстренно прибыли на Киевский вокзал Москвы для оказания помощи пассажирам поезда, попавшего в ЧП в Брянской области. Об этом 1 июня сообщили в департаменте здравоохранения столицы. Специалисты готовы встретить людей из неповрежденных вагонов, которые должны быть доставлены на вокзал после инцидента.
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«Медики и психологи разместились и готовы оказывать помощь на Киевском вокзале Москвы, куда должны транспортировать неповрежденные вагоны с людьми. Подготовлены дополнительные силы Московской Скорой помощи», — говорится в сообщении департамента здравоохранения, опубликованном в telegram-канале ведомства.
По информации МЖД, инцидент произошел в Выгоничском районе Брянской области, где из-за обрушения пролета автомобильного моста сошел с рельсов локомотив и несколько вагонов пассажирского поезда № 86, следовавшего по маршруту Климов — Москва. Причиной аварии названо незаконное вмешательство в деятельность транспорта.