Медики и психологи встретят на вокзале Москвы пассажиров попавшего в ЧП поезда

Медики и психологи экстренно прибыли на Киевский вокзал Москвы для оказания помощи пассажирам поезда, попавшего в ЧП в Брянской области. Об этом 1 июня сообщили в департаменте здравоохранения столицы. Специалисты готовы встретить людей из неповрежденных вагонов, которые должны быть доставлены на вокзал после инцидента.