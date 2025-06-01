На месте крушения поезда в Брянской области организован оперштаб

Ранее губернатор Богомаз сообщил, что в результате трагедии погибли семь человек. К ликвидации последствий привлекли 16 бригад экстренной медицинской помощи и специалистов службы медицины катастроф, а также автобусы для доставки в пункты временного размещения. Спасательные работы на месте инцидента продолжаются.