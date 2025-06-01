Богомаз: число пострадавших в катастрофе с поездом выросло до 35

В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области произошло обрушение конструкции моста, под который попал пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. Следственные органы рассматривают различные версии произошедшего, в том числе возможность диверсии. Подробности — в материале URA.RU.