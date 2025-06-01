Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавшего в ЧП с поездом ребенка отправят санавиацией в Москву

Ребенка, получившего травмы при крушении поезда в Брянской области, решено доставить в Москву для оказания квалифицированной медицинской помощи. Транспортировка будет осуществлена санитарной авиацией. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Пострадавшего при крушении поезда ребенка экстренно отправят в Москву санавиацией.

Ребенка, получившего травмы при крушении поезда в Брянской области, решено доставить в Москву для оказания квалифицированной медицинской помощи. Транспортировка будет осуществлена санитарной авиацией. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Одного ребенка, пострадавшего при сходе поезда с рельсов в Брянской области, доставят в Москву. Транспортировка будет осуществлена санитарной авиацией», — сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора.

Инцидент произошел в ночь на 1 июня, когда в Выгоничском районе Брянской области после столкновения поезда с мостом произошло его обрушение. На месте работает оперативный штаб и экстренные службы, известно о минимум 44 пострадавших и семи погибших. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.