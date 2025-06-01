Пострадавшего в ЧП с поездом ребенка отправят санавиацией в Москву

Пострадавшего при крушении поезда ребенка экстренно отправят в Москву санавиацией.
Ребенка, получившего травмы при крушении поезда в Брянской области, решено доставить в Москву для оказания квалифицированной медицинской помощи. Транспортировка будет осуществлена санитарной авиацией. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Одного ребенка, пострадавшего при сходе поезда с рельсов в Брянской области, доставят в Москву. Транспортировка будет осуществлена санитарной авиацией», — сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора.
Инцидент произошел в ночь на 1 июня, когда в Выгоничском районе Брянской области после столкновения поезда с мостом произошло его обрушение. На месте работает оперативный штаб и экстренные службы, известно о минимум 44 пострадавших и семи погибших. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.