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Число пострадавших при сходе поезда с рельсов под Брянском увеличилось до 35

Богомаз: до 35 увеличилось число пострадавших при ЧП в Брянской области.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 31 мая в Брянской области произошло ЧП — мост обвалился на пассажирский поезд, совершавший рейс из Климова в Москву. Сейчас известно о 35 пострадавших, включая троих несовершеннолетних детей. Об этом проинформировал глава региона Александр Богомаз.

«На данный момент в результате происшествия, семеро погибших, 35 пострадавших, в том числе трое детей», — написал губернатор в Telegram-канале.

Богомаз также уточнил, что одного ребенка доставят в столицу с помощью санитарной авиации.

Напомним, что в известно и о семерых погибших, среди которых — машинист поезда.

Ранее KP.RU подробно писал о происшествии в Выгоничском районе Брянской области с участием локомотива и вагона пассажирского состава № 86 (маршрут Климов — Москва).

KP.RU также публикует эксклюзивное видео с места ЧП.