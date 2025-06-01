Число пострадавших при сходе поезда с рельсов под Брянском увеличилось до 35

Вечером 31 мая в Брянской области произошло ЧП — мост обвалился на пассажирский поезд, совершавший рейс из Климова в Москву. Сейчас известно о 35 пострадавших, включая троих несовершеннолетних детей. Об этом проинформировал глава региона Александр Богомаз.