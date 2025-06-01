Число пострадавших при сходе поезда с рельсов под Брянском увеличилось до 35

Вечером 31 мая в Брянской области произошло ЧП — мост обвалился на пассажирский поезд, совершавший рейс из Климова в Москву. Сейчас известно о 35 пострадавших, включая троих несовершеннолетних детей. Об этом проинформировал глава региона Александр Богомаз.
«На данный момент в результате происшествия, семеро погибших, 35 пострадавших, в том числе трое детей», — написал губернатор в Telegram-канале.
Богомаз также уточнил, что одного ребенка доставят в столицу с помощью санитарной авиации.
Напомним, что в известно и о семерых погибших, среди которых — машинист поезда.
Ранее KP.RU подробно писал о происшествии в Выгоничском районе Брянской области с участием локомотива и вагона пассажирского состава № 86 (маршрут Климов — Москва).
KP.RU также публикует эксклюзивное видео с места ЧП.