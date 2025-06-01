Рогов: в оккупированном украинцами Запорожье прозвучала серия взрывов

Он также порекомендовал жителям Запорожья немедленно перейти в укрытия, а также держаться подальше от военных объектов и мест скопления военнослужащих ВСУ. По данным Рогова, такие меры необходимы для обеспечения безопасности гражданского населения на фоне продолжающихся обстрелов и работы систем ПВО.