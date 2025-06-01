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Рогов: в оккупированном украинцами Запорожье прозвучала серия взрывов

В оккупированном украинскими войсками Запорожье вечером 1 июня прозвучала серия взрывов и была слышна стрельба. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

В Запорожье прогремело несколько взрывов.

В оккупированном украинскими войсками Запорожье вечером 1 июня прозвучала серия взрывов и была слышна стрельба. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Местные жители сообщают о серии взрывов в Запорожье, также слышна стрельба из оружия», — заявил Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что в городе работают подразделения ПВО ВСУ, мобильные группы которых размещаются в жилых районах.

Он также порекомендовал жителям Запорожья немедленно перейти в укрытия, а также держаться подальше от военных объектов и мест скопления военнослужащих ВСУ. По данным Рогова, такие меры необходимы для обеспечения безопасности гражданского населения на фоне продолжающихся обстрелов и работы систем ПВО.

Ранее Рогов сообщал, что площадь освобожденной ВС РФ части Запорожской области превысила 75%, составив 20 570 квадратных километров. Он отметил, что российские силы активно ведут боевые действия для освобождения последнего участка границы между Запорожской областью и ДНР.