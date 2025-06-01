ВСУ массово сдаются в плен в Сумской области, заявили в силовом ведомстве.
Украинская 103-я бригада территориальной обороны несет значительные потери в Сумской области после взятия российскими войсками под контроль суджанского приграничья. Об этом сообщил источник в российском силовом ведомстве.
«Сегодня 103-я бригада теробороны несет большие потери под Водолагами, Новониколаевкой и Яблоновкой. Боевые действия активизировались на этом направлении после освобождения суджанского приграничья», — отметил источник. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что попытка украинского командования усилить оборону за счет переброшенного из Черновицкой области 31-го погранотряда не принесла результата — военнослужащие массово сдаются в плен.
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Ранее украинские военные уже потеряли контроль над одной из ключевых дорог, ведущих от границы к городу Сумы, после отступления из населенного пункта Беловоды. В этом районе значительные потери понесла 67-я отдельная механизированная бригада ВСУ, что вынудило командование доукомплектовывать подразделения личным составом из других частей.
Сумская область остается одной из наиболее напряженных зон боевых действий. По словам руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, прорыв в этом регионе — важная задача для российских военнослужащих, так как вооруженные силы Украины использовали территорию области как плацдарм для атак на Курскую область. Он отметил, что успех на этом направлении поможет нормализовать ситуацию в Курском регионе и предотвратить возможные будущие атаки со стороны ВСУ.