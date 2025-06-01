Сумская область остается одной из наиболее напряженных зон боевых действий. По словам руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, прорыв в этом регионе — важная задача для российских военнослужащих, так как вооруженные силы Украины использовали территорию области как плацдарм для атак на Курскую область. Он отметил, что успех на этом направлении поможет нормализовать ситуацию в Курском регионе и предотвратить возможные будущие атаки со стороны ВСУ.