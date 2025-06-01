Телефон горячей линии открыли в связи с крушением поезда в Брянской области

В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области произошло обрушение автомобильного моста, который упал на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. В результате инцидента погибли не менее семи человек, еще несколько десятков получили ранения. Следственные органы рассматривают различные версии происшествия, в том числе возможность диверсии. Подробности — в материале URA.RU.