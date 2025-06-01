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Телефон горячей линии открыли в связи с крушением поезда в Брянской области

В связи со сходом поезда, следовавшего по маршруту Климово—Москва в Выгоничском районе, для предоставления психологической и информационной поддержки организована работа горячей линии. Об этом сообщает МЧС Брянской области.

Горячую линию открыли для помощи пострадавшим и их родственникам.

В связи со сходом поезда, следовавшего по маршруту Климово—Москва в Выгоничском районе, для предоставления психологической и информационной поддержки организована работа горячей линии. Об этом сообщает МЧС Брянской области.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМост рухнул на пассажирский поезд под Брянском, погибли люди: что известно к утру 1 июня.

«В связи со схождением поезда, следующего по маршруту Климово-Москва, работает горячая линия!» — передает МЧС в официальном telegram-канале. Получить необходимую помощь можно, обратившись по телефону службы экстренной помощи — 112.

В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области произошло обрушение автомобильного моста, который упал на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. В результате инцидента погибли не менее семи человек, еще несколько десятков получили ранения. Следственные органы рассматривают различные версии происшествия, в том числе возможность диверсии. Подробности — в материале URA.RU.