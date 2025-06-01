Названо место встречи в Москве пострадавших в ЧП с поездом в Брянской области

Медики и психологи развернули пункт помощи на Киевском вокзале Москвы для пассажиров поезда, попавшего в ЧП в Брянской области, которые должны прибыть на этот вокзал. Об этом сообщил Telegram-канал столичного департамента здравоохранения.
«Медики и психологи разместились и готовы оказывать помощь на Киевском вокзале Москвы, куда должны транспортировать неповрежденные вагоны с людьми. Подготовлены дополнительные силы Московской Скорой помощи», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста при ДТП с участием пассажирского поезда. Сообщалось, что причиной чрезвычайного происшествия с мостом и поездом в Брянской области стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. Также стало известно о гибели машиниста, позднее число погибших выросло до 7 человек, пострадавших — до 35 человек.
Поезд следовал по маршруту Москва — Климов. Очевидцы сообщали о том, что слышали громкий хлопок со стороны железной дороги перед обрушением. В сообщениях говорится, что мост мог обрушиться в результате подрыва.
Сообщалось, что пункт временного размещения для пострадавших развернут на базе Выгоничской средней общеобразовательной школы в поселке Выгоничи. Для людей организовано питание, работает медицинская служба. В РЖД сообщили, что эвакуированным пассажирам дадут возможность продолжить поездку на резервном составе.