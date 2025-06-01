Количество пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области выросло до 35 человек

Ранее он информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста при ДТП с участием пассажирского поезда. Сообщалось, что причиной чрезвычайного происшествия с мостом и поездом в Брянской области стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. Также стало известно о гибели машиниста, позднее число погибших выросло до 7 человек, пострадавших — до 30 человек.