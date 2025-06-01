Число пострадавших при ЧП под Брянском увеличилось до 35

В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области произошло обрушение автомобильного моста. Также случился сход локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86, который следовал по маршруту Климово — Москва. В результате происшествия погибли по меньшей мере семь человек.