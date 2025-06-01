Число пострадавших при ЧП под Брянском увеличилось до 35

Количество пострадавших в результате обрушения автомобильного моста и схода пассажирского поезда под Брянском выросло до 35 человек, включая троих детей. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По последним данным, в результате происшествия погибли семь человек, а число пострадавших достигло 35. Спасательные службы продолжают работу на месте аварии, оказывая помощь пострадавшим и проводя необходимые мероприятия.
Богомаз также сообщил, что причиной инцидента стало разрушение пролета автомобильного моста, под завалами оказались локомотив и два пассажирских вагона. В ликвидации последствий аварии задействованы аварийно-восстановительные поезда из Брянска и Тулы.
В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области произошло обрушение автомобильного моста. Также случился сход локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86, который следовал по маршруту Климово — Москва. В результате происшествия погибли по меньшей мере семь человек.