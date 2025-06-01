Infobae: арестован глава российско-венесуэльской торговой палаты

По данным СМИ, деятельность Фроленко вызывала недовольство российского посла Сергея Мелик-Багдасарова.
Президент Российско-Венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко был арестован венесуэльскими военными контрразведчиками спустя неделю после его участия в церемонии открытия памятника Неизвестному солдату в Каракасе. Арест произошел 15 мая, после чего дом Фроленко обыскали.
«В доме Фроленко, который находится в районе Сан-Бернардино в Каракасе, провели обыск. Его самого и всю группу казаков арестовали», — пишет издание Infobae.
В публикациях отмечается, что причиной ареста могла стать организация памятного мероприятия 8 мая, посвященного 80-летию Победы. Оно, по информации издания, проводилось венесуэльской группировкой.
Кроме того, в материалах Infobae и Newsweek Argentina говорится, что деятельность Фроленко вызывала недовольство российского посла в Венесуэле Сергея Мелик-Багдасарова. Издания утверждают, что дипломат неоднократно выражал обеспокоенность инициативами главы торговой палаты.