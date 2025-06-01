Infobae: арестован глава российско-венесуэльской торговой палаты

Президент Российско-Венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко был арестован венесуэльскими военными контрразведчиками спустя неделю после его участия в церемонии открытия памятника Неизвестному солдату в Каракасе. Арест произошел 15 мая, после чего дом Фроленко обыскали.