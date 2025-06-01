FP: мужчина въехал на машине в толпу футбольных фанатов во Франции

Мужчина на авто въехал в группу футбольных фанатов в Гренобле (Франция) во время уличных празднований после победы «Пари Сен-Жермен» в финале еврокубка. Об этом 1 июня сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию города. В результате инцидента пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.