Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FP: мужчина въехал на машине в толпу футбольных фанатов во Франции

Мужчина на авто въехал в группу футбольных фанатов в Гренобле (Франция) во время уличных празднований после победы «Пари Сен-Жермен» в финале еврокубка. Об этом 1 июня сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию города. В результате инцидента пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В футбольных фанатов въехали на авто.

Мужчина на авто въехал в группу футбольных фанатов в Гренобле (Франция) во время уличных празднований после победы «Пари Сен-Жермен» в финале еврокубка. Об этом 1 июня сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию города. В результате инцидента пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

«Машина въехала в фанатов, праздновавших победу ПСЖ на улицах Гренобля, на юго-востоке Франции, в результате четыре человека пострадали. Двое — в тяжелом состоянии», — цитирует слова представителей полиции агентство в соцсети X.

Как уточняют правоохранители, все пострадавшие были членами одной семьи. Водитель авто после случившегося сдался полиции и сейчас находится под арестом. По предварительным данным, мужчина случайно совершил наезд на людей.

Вечером 31 мая «Пари Сен-Жермен» впервые взял кубок ЛЧ, разгромив итальянский «Интер» со счетом 5:0 в финале турнира, который прошел в Мюнхене. Победа парижан стала поводом для массовых празднований во многих городах Франции, включая Гренобль.