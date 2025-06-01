Семь погибших, 35 раненых: новые подробности крушения поезда под Брянском

В Брянской области мост обрушился на проезжавший под ним поезд, есть погибшие и пострадавшие.
В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области автомобильный мост обрушился на проходящий под ним поезд № 86 «Климов — Москва». Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что число пострадавших увеличилось до 35 человек. Среди них — трое несовершеннолетних. Новые подробности трагедии — в материале URA.RU.
Что произошло.
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В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост рухнул на железнодорожные пути в тот момент, когда под ним проходил пассажирский поезд № 86, следовавший по маршруту Климов — Москва. Движение поездов на этом участке полностью приостановили. По предварительным данным Московской железной дороги, причиной происшествия могло стать незаконное вмешательство в работу транспортной инфраструктуры. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ проводит проверку. Совместно с оперативниками будут установлены причины произошедшего, передает управление в своем telegram-канале.
У поворота на Выгоничи размещены указатели объезда, ограничения на движение будут действовать длительное время из-за работ по восстановлению железной дороги. Территория происшествия по-прежнему находится под охраной. Александр Богомаз уже прибыл на место происшествия. Также там работают оперативники, экстренные службы и следователи. Ситуация находится под контролем. Кроме того, на месте схода вагонов находятся стрелки группы быстрого реагирования, начальник стрелковой команды станции Брянск Владимир Закроев и глава Брянского отряда филиала ВО ЖДТ на Московской железной дороге Владимир Суслин.
Пострадавшие и погибшие.
Жертвами происшествия стали семь человек. Пострадавших — 35 человек, за последний час к медикам за помощью обратились еще пять человек. Также при обрушении моста пострадал водитель грузовика, перевозивший продукцию компании «Мираторг», ему помогают медики, передает РИА Новости. Один ребенок из трех пострадавших несовершеннолетних находится в тяжелом состоянии, его с помощью санавиации доставят в Москву. Других пассажиров поезда доставили на вокзал Брянск-I. Их отправят специально организованным резервным составом в Москву.
Как помогают пассажирам поезда.
На данный момент на Киевском вокзале столицы дежурят медработники и психологи, они окажут необходимую поддержку пассажирам поезда, находившимся в уцелевших вагонах. В Брянскую область направили бригады Центра экстренной медицинской помощи из Москвы. Для эвакуации людей в пункты временного размещения (ПВР) организовали специальные автобусы. Сейчас людей из ПВР уже развезли.
Также в регионе организована «горячая линия» для оказания психологической и информационной поддержки пассажирам попавшего в аварию поезда. В региональном управлении МЧС сообщили, что каждый, кому требуется помощь или консультация, может позвонить по номеру 112.
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Заявление властей региона.
В медучреждения Брянской области доставили 30 пострадавших, среди которых двое детей. Состояние двух пациентов, включая одного ребенка, оценивается как тяжелое. На месте происшествия работают 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф. Александр Богомаз в своем telegram-канале написал, что аварийно-спасательные работы продолжаются.
Изменения в работе железной дороги под Брянском.
Поезд № 489 «Анапа — Минск» проследует по измененному маршруту: от станции Брянск через Смоленск и Красное, с возвращением 1 июня на основной путь на станции Гомель. В свою очередь, поезд № 85 «Москва — Климов» будет курсировать по сокращенному маршруту до станции Брянск, после этого пассажиров доставят к месту назначения на автотранспорте.
При этом пригородные поезда будут временно следовать по укороченным маршрутам. Железнодорожные службы принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления движения поездов, сообщили в telegram-канале «Телеграмма РЖД».