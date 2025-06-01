Семь погибших, 35 раненых: новые подробности крушения поезда под Брянском

Жертвами происшествия стали семь человек. Пострадавших — 35 человек, за последний час к медикам за помощью обратились еще пять человек. Также при обрушении моста пострадал водитель грузовика, перевозивший продукцию компании «Мираторг», ему помогают медики, передает РИА Новости. Один ребенок из трех пострадавших несовершеннолетних находится в тяжелом состоянии, его с помощью санавиации доставят в Москву. Других пассажиров поезда доставили на вокзал Брянск-I. Их отправят специально организованным резервным составом в Москву.