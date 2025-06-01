В Турции усомнились в необходимости участия одной из делегаций на переговорах в Стамбуле

По данным газеты, рост военных расходов ЕС и угрозы в адрес России препятствуют конструктивному диалогу и вызывают негативную реакцию у европейцев. В этих условиях Европе предстоит выбрать между сохранением конфликта с риском для единства и поддержкой мирного урегулирования.