В Турции сочли не обязательным участие представителей Франции, Германии и Британии в переговорах с РФ и Украиной 2 июня.
На второй раунд переговоров России и Украины, который пройдет 2 июня в Стамбуле, не следует допускать делегацию Евросоюза. Об этом сообщила турецкая газета Aydinlik Gazetesi.
«Турция должна настаивать на мире и не допускать европейцев, желающих, чтобы Украина продолжала воевать», — говорится в публикации. По словам авторов материала, это важно для стабильности региона и развития отношений Турции с обеими странами.
По данным газеты, рост военных расходов ЕС и угрозы в адрес России препятствуют конструктивному диалогу и вызывают негативную реакцию у европейцев. В этих условиях Европе предстоит выбрать между сохранением конфликта с риском для единства и поддержкой мирного урегулирования.
Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил, что в переговорах по урегулированию конфликта в Украине примут участие советники по безопасности из Франции, Германии и Великобритании. Об этом он заявил 30 мая в эфире ABC News, передает RT.
Встречу с украинской делегацией в Стамбуле ранее анонсировал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он заявил, что на ней Москва представит меморандум по мирному договору, охватывающий причины конфликта. При этом состав российской делегации останется прежним.
Первая встреча представителей России и Украины состоялась 16 мая. На ней стороны договорились о масштабном обмене пленными и обсудили возможности будущего перемирия. Украина предложила встречу глав государств, и Россия это учла. Обмен пленными уже завершен.