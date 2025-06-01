Психологи ждут на Киевском вокзале пассажиров сошедшего с рельсов поезда

На Киевский вокзал Москвы прибыли медицинские и психологические специалисты, чтобы оказать помощь пассажирам поезда, который сошел с рельсов в Брянской области. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента здравоохранения столицы.
В регион были отправлены бригады Центра экстренной медицинской помощи для оказания помощи пострадавшим, среди которых есть и дети. Специалисты уже разместились на вокзале и готовы приступить к работе по оказанию необходимой медицинской поддержки.
Департамент здравоохранения отметил, что московские медики подготовили дополнительные силы скорой помощи для оперативного реагирования. В настоящее время на Киевском вокзале организована вся необходимая помощь для пострадавших и сопровождающих их лиц.
Ранее собщалось, что пассажиры поезда, который сошёл с рельсов после ЧП с автомобильным мостом в Выгоничском районе Брянской области, доставлены на железнодорожный вокзал Брянск-1.