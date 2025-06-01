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Психологи ждут на Киевском вокзале пассажиров сошедшего с рельсов поезда

Московские медики подготовили дополнительные силы скорой помощи для оперативного реагирования.

Источник: Аргументы и факты

На Киевский вокзал Москвы прибыли медицинские и психологические специалисты, чтобы оказать помощь пассажирам поезда, который сошел с рельсов в Брянской области. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента здравоохранения столицы.

В регион были отправлены бригады Центра экстренной медицинской помощи для оказания помощи пострадавшим, среди которых есть и дети. Специалисты уже разместились на вокзале и готовы приступить к работе по оказанию необходимой медицинской поддержки.

Департамент здравоохранения отметил, что московские медики подготовили дополнительные силы скорой помощи для оперативного реагирования. В настоящее время на Киевском вокзале организована вся необходимая помощь для пострадавших и сопровождающих их лиц.

Ранее собщалось, что пассажиры поезда, который сошёл с рельсов после ЧП с автомобильным мостом в Выгоничском районе Брянской области, доставлены на железнодорожный вокзал Брянск-1.