Глава СК поручил представить доклад о ходе проверки по факту нападения на ребенка в Москве

«В соцмедиа сообщается, что в Москве во дворе одного из домов, приезжая совершила противоправные действия в отношении мальчика. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве организована процессуальная проверка по ст. 213 УК РФ (“Хулиганство”)», — говорится в сообщении.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А. А. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.