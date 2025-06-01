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Глава СК поручил представить доклад о ходе проверки по факту нападения на ребенка в Москве

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту нападения на ребенка в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

Источник: РИА "Новости"

«В соцмедиа сообщается, что в Москве во дворе одного из домов, приезжая совершила противоправные действия в отношении мальчика. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве организована процессуальная проверка по ст. 213 УК РФ (“Хулиганство”)», — говорится в сообщении.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А. А. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.