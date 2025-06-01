Глава СК поручил представить доклад о ходе проверки по факту нападения на ребенка в Москве

«В соцмедиа сообщается, что в Москве во дворе одного из домов, приезжая совершила противоправные действия в отношении мальчика. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве организована процессуальная проверка по ст. 213 УК РФ (“Хулиганство”)», — говорится в сообщении.