NYT: Россия принесла военную удачу КНДР

«Долгое время считалось, что Северная Корея, парализованная международными санкциями, стихийными бедствиями и пандемией коронавируса, не могла модернизировать свою дряхлую армию советских времен, потому что у нее не было денег, топлива, запасных частей и необходимых технологий. Конфликт России и Украины принес главе КНДР Ким Чен Ыну военную удачу. Это дало Северной Корее возможность испытать свое оружие и войска», — говорится в материале The New York Times.