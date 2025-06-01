РЖД частично меняют маршрут поездов после ЧП под Брянском

РЖД поменяет некоторые маршруты поездов в связи с ЧП в Брянской области, следует из сообщения в Telegram-канале организации.
Для перевозки пассажиров поезда № 86 Климов — Москва назначен резервный состав № 902 Брянск — Москва. Он проследует по маршруту и с остановками отмененного поезда № 86.
Поезд № 489 Анапа — Минск (отправление 30 мая) пойдет по измененному маршруту: от Брянска через Смоленск и Красное, с возвращением на основной путь на станции Гомель 1 июня.
Поезд № 85 Москва — Климов проследует до станции Брянск, далее пассажиры проследуют автобусами. Пригородные поезда также будут курсировать по укороченным маршрутам.
В РЖД подчеркивают, что принимаются меры для восстановления движения. Актуальную информацию о движении поездов можно получить по единому телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8−800−775−00−00.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста при ДТП с участием пассажирского поезда. Сообщалось, что причиной чрезвычайного происшествия с мостом и поездом в Брянской области стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. Также стало известно о гибели машиниста, позднее число погибших выросло до 7 человек, пострадавших — до 35 человек.
Поезд следовал по маршруту Москва — Климов. Очевидцы сообщали о том, что слышали громкий хлопок со стороны железной дороги перед обрушением. В сообщениях говорится, что мост мог обрушиться в результате подрыва.
Сообщалось, что пункт временного размещения для пострадавших развернут на базе Выгоничской средней общеобразовательной школы в поселке Выгоничи. Для людей организовано питание, работает медицинская служба. В РЖД сообщили, что эвакуированным пассажирам дадут возможность продолжить поездку на резервном составе.