Число пострадавших в результате ЧП с поездом в Брянской области достигло 69

До 69 выросло число пострадавших в результате ЧП с поездом в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он отметил, что среди них — трое детей. Трое пострадавших — в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, госпитализированы 44 человека, амбулаторно наблюдаются 22 человека.
Ранее Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста при ДТП с участием пассажирского поезда. Сообщалось, что причиной чрезвычайного происшествия с мостом и поездом в Брянской области стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. Также стало известно о гибели машиниста, позднее число погибших выросло до 7 человек.
Поезд следовал по маршруту Москва — Климов. Очевидцы сообщали о том, что слышали громкий хлопок со стороны железной дороги перед обрушением. В сообщениях говорится, что мост мог обрушиться в результате подрыва.
Сообщалось, что пункт временного размещения для пострадавших развернут на базе Выгоничской средней общеобразовательной школы в поселке Выгоничи. Для людей организовано питание, работает медицинская служба. В РЖД сообщили, что эвакуированным пассажирам дадут возможность продолжить поездку на резервном составе.
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