Число пострадавших на месте обрушения в Брянской области выросло вдвое

«К этому часу количество пострадавших составляет 69 человек, в том числе трое детей», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что трое человек находятся в тяжелом состоянии, среди них один ребенок. В общей сложности, по его словам, доставлены в больницу 44 пострадавших, им оказывается медицинская помощь. Богомаз уточнил, что еще 22 человека проходят лечение амбулаторно.