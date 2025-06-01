В Москве медики встретят пассажиров поезда, попавшего в ЧП в Брянской области

Столичные медики включились в мероприятия по оказанию помощи пострадавшим при крушении поезда в Брянской области. Об этом сообщили в воскресенье, 1 июня, в департаменте здравоохранения Москвы.
— Медики и психологи разместились и готовы оказывать помощь на Киевском вокзале столицы, куда должны транспортировать не поврежденные вагоны с людьми. Подготовлены дополнительные силы скорой помощи, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, бригады Центра экстренной медицинской помощи поехали в Брянск за пострадавшими, добавили в департаменте.
Семь человек погибли при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области. Об этом 1 июня сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, на месте происшествия работали 16 бригад скорой помощи и автобусы для доставки в пункты временного размещения.
В 22:44 31 мая в Брянской области на перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с машинами из-за подрыва. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд № 86 из Климова в Москву: его завалили конструкции. По последней информации, при крушении пострадали 44 человека.