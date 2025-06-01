В Москве медики встретят пассажиров поезда, попавшего в ЧП в Брянской области

В 22:44 31 мая в Брянской области на перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с машинами из-за подрыва. В это время под переправой проезжал пассажирский поезд № 86 из Климова в Москву: его завалили конструкции. По последней информации, при крушении пострадали 44 человека.