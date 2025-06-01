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Богомаз: число пострадавших при ЧП в Брянской области выросло до 69 человек

Три человека находятся в тяжелом состоянии.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что число пострадавших в результате происшествия в Выгоничском районе достигло 69 человек. Среди них есть трое детей, нуждающихся в медицинской помощи.

По его данным, три человека находятся в тяжелом состоянии, среди которых один ребенок. В настоящее время 44 пострадавших госпитализированы, а еще 22 человека проходят амбулаторное лечение и наблюдение.

Обстановка остается под контролем, ведутся все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и устранения последствий происшествия. Власти продолжают следить за ситуацией и обеспечивать безопасность населения.

Ранее сообщалось, что на Киевский вокзал Москвы прибыли медицинские и психологические специалисты, чтобы оказать помощь пассажирам поезда, который сошел с рельсов в Брянской области.