Богомаз: Число пострадавших при ЧП в Брянской области увеличилось до 69 человек

Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области составило 69 человек. Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
— Количество пострадавших составляет 69 человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Госпитализированы 44 человека. Амбулаторно наблюдаются 22 человека, — написал он в Telegram-канале.
Семь человек погибли при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области. Об этом 1 июня сообщил Александр Богомаз. По его словам, на месте происшествия работали 16 бригад скорой помощи и автобусы для доставки в пункты временного размещения.
В 22:44 31 мая в Брянской области на перегоне Пильшино — Выгоничи обрушился мост с машинами из-за подрыва.
В это время под переправой проезжал пассажирский поезд № 86 из Климова в Москву: его завалили конструкции.