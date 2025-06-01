Резервный поезд с пассажирами отправили из Брянска в Москву

Резервный поезд № 902 с пассажирами из Брянска, которые были вынуждены сойти с маршрута из-за обрушения моста, отправился в Москву. Об этом сообщили в Московской железной дороге (МЖД). Там уточнили, что состав прибудет на Киевский вокзал к 10:40 по местному времени.