Ребенок во Владивостоке выпал из окна 4 этажа

Пятилетний мальчик во Владивостоке выпал из окна четвертого этажа, но не пострадал, упав на козырек подъезда. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.
Инцидент произошел 31 мая 2025 года на улице Шепеткова. Ребенок приземлился на козырек, после чего очевидцы помогли ему спуститься и передали законному представителю.
Региональная прокуратура проводит проверку для оценки действий представителей ребенка и эффективности профилактической работы органов опеки.
Как сообщил РИА Новости представитель ведомства, визуальных повреждений у ребенка нет, в медучреждения его представители не обращались. Обстоятельства происшествия устанавливаются.