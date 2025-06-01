Резервный поезд с пассажирами из Брянской области отправился в Москву

Резервный поезд № 902 с пассажирами сошедшего с рельсов в Брянской области поезда № 86 отправился из Брянска в Москву в 05:01 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
Отмечается, что поезд проследует с остановками поезда № 86 сообщением Климов — Москва. Прибытие на Киевский вокзал ожидается ориентировочно в 10:40 по московскому времени.
На вокзале пассажирам окажут помощь московские врачи и психологи. Для этого были подготовлены дополнительные силы Московской Скорой помощи. Специалисты уже разместились на месте.
О ДТП с поездом в Брянской области стало известно вечером в субботу, 31 мая. В Московской железной дороги заявили, что сход пассажирского поезда произошел в результате незаконного вмешательства в работу транспорта.
По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате ЧП пострадали 69 человек, в том числе трое детей. из них 44 человека были госпитализированы, трое пострадавших — в тяжелом состоянии.