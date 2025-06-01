AFP: четыре человека пострадали из-за наезда на болельщиков в Гренобле

В французском городе Гренобль мужчина за рулем автомобиля в субботу совершил наезд на толпу фанатов во время празднования победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов. В результате происшествия пострадали четыре человека, сообщили представители местной полиции агентству AFP.
По информации правоохранительных органов, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а водитель автомобиля задержан. Источник AFP отметил, что предварительные данные указывают на то, что инцидент произошел непреднамеренно.
«Пари Сен-Жермен» одержал свою самую крупную победу в финале Лиги чемпионов. В финальной встрече, прошедшей в Мюнхене, команда из Парижа разгромила миланский «Интер» со счетом 5:0, установив рекорд по результативности в решающих матчах турнира.
Ранее сообщалось, что российский вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов получил синяк под глазом во время празднования победы его команды в Лиге чемпионов УЕФА.