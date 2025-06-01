AFP: четыре человека пострадали из-за наезда на болельщиков в Гренобле

В французском городе Гренобль мужчина за рулем автомобиля в субботу совершил наезд на толпу фанатов во время празднования победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов. В результате происшествия пострадали четыре человека, сообщили представители местной полиции агентству AFP.