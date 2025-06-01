В Гренобле автомобиль въехал в толпу фанатов празднующих победу ПСЖ

В Гренобле (Франция) водитель автомобиля в субботу случайно въехал в толпу болельщиков, праздновавших победу футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов. В результате инцидента пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на полицию.