В Гренобле автомобиль въехал в толпу фанатов празднующих победу ПСЖ

В Гренобле (Франция) водитель автомобиля в субботу случайно въехал в толпу болельщиков, праздновавших победу футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов. В результате инцидента пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на полицию.
Как сообщили местные правоохранительные органы, водитель был задержан. По предварительной информации, наезд произошел непреднамеренно.
Напомним, что историческая победа ПСЖ со счетом 5:0 над миланским «Интером» в Мюнхене стала первым триумфом французского клуба в главном европейском турнире.
Ранее сообщалось, что французская полиция задержала десятки болельщиков после победы ПСЖ.