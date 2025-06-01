ВСУ потеряли больше 200 тысяч военных за 2025 год

Ранее команда аналитиков LostArmour опубликовала отчет о потерях украинской армии с начала специальной военной операции. В базе данных указаны как подтвержденные гибели, так и солдаты, числящиеся пропавшими без вести, а также некрологи из украинских источников. С начала СВО общие потери ВСУ составили более 130 тысяч человек: 68 578 случаев подтверждены некрологами, 61 825 военнослужащих числятся пропавшими. При этом аналитики отметили, что фактические потери могут быть значительно выше, передает «Общественная служба новостей».