Кадры с места крушения пассажирского поезда под Брянском. Фото, видео

При крушении поезда пострадали 66 человек.
В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области автомобильный мост обрушился на железнодорожный состав № 86, следовавший под конструкцией по маршруту «Климов — Москва». Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что семь человек погибли. Количество пострадавших на данный момент составляет 66, из которых трое — дети. Кадры с места трагедии — в материале URA.RU и в онлайн-трансляции.
Подробности о пострадавших.
В больницы доставили 44 человека, еще 22 пострадавших сейчас получают амбулаторную помощь, заявил глава области. Раненого ребенка с помощью санитарной авиации доставят в Москву для оказания медпомощи, отметил Богомаз.
Что сейчас происходит на месте трагедии.
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В ликвидации последствий аварии задействованы около 180 специалистов и 60 единиц техники, заявили в МЧС. Как сообщает РЕН ТВ, к разрушенному мосту направляется тяжелая техника для разбора завалов. Также на месте работают 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф. Аварийно-спасательные мероприятия продолжаются.
Сейчас движение по направлению движения поезда полностью приостановили, а пассажиров доставили на ж/д вокзал Брянск-I. Специально организованный резервный состав № 902 уже везет их в Москву. По факту произошедшего Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку.
Как изменили движение автомобилей из-за обрушения моста.
В Госавтоинспекции региона сообщили о закрытии участка дороги на федеральной трассе А-240, проходящего над железнодорожными путями, рядом с Брянском. Уточняется, что проезд по этому участку перекрыт с 23:10 (по местному времени) 31 мая на отметке 31+200 километров. Сейчас для автомобилистов организовали объезд через поселок Выгоничи, передает в соцсети «ВКонтакте» паблик «ЧП Брянск».
На месте происшествия находятся экстренные службы и оперативники прокуратура Брянской областиВ Брянской области закрыли федеральную трассу А-240 из-за обрушения моста. Ее можно объехать через поселок Выгоничи «Яндекс. Карты’Автомобильный мост полностью разрушен прокуратура Брянской областиПассажирам поезда помогали выбраться из вагонов через окна паблик “ЧП Брянск” в соцсети “ВКонтакте’Участок дороги, где обрушился мост, на федеральной трассе перекрыли с ночи 31 мая паблик “ЧП Брянск” в соцсети “ВКонтакте’В трагедии пострадал водитель грузовика, перевозивший продукцию компании “Мираторг” паблик “ЧП Брянск” в соцсети “ВКонтакте”.