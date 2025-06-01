Кадры с места крушения пассажирского поезда под Брянском. Фото, видео

В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области автомобильный мост обрушился на железнодорожный состав № 86, следовавший под конструкцией по маршруту «Климов — Москва». Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что семь человек погибли. Количество пострадавших на данный момент составляет 66, из которых трое — дети. Кадры с места трагедии — в материале URA.RU и в онлайн-трансляции.