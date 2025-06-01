В Узбекистане осудили крупного наркоторговца. У него изъяли пистолет и 16 кг наркотиков

12 ноября 2024 года сотрудники Службы государственной безопасности провели оперативный рейд в Наманганской области. На территории Папского района была остановлена автомашина Lacetti, в которой находился подозреваемый. При досмотре автомобиля в присутствии понятых в его дорожной сумке было обнаружено 3 кг 887 г опия и 9 кг 839 г гашиша.
Следствие установило, что задержанный действовал не в одиночку — он вступил в сговор с гражданином Таджикистана. Совместно они организовали контрабандную схему по ввозу наркотиков с территории соседнего государства в Узбекистан. Получатель груза должен был распространить их внутри страны.
В рамках уголовного дела были проведены дополнительные оперативно-следственные действия. Выяснилось, что в августе и сентябре 2024 года таджикский партнёр доставил ещё одну партию наркотиков в Узбекистан. Задержанный спрятал её на своём участке в Дангаринском районе. При обыске сотрудники спецслужб обнаружили: 1 кг 902 г опия, 857 г гашиша, пистолет «Макаров», 2 магазина и 18 патронов.
Папский районный суд по уголовным делам признал мужчину виновным по статьям 246 (контрабанда) и 273 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами) Уголовного кодекса. Он приговорён к 15 годам лишения свободы.