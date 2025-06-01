В Узбекистане осудили крупного наркоторговца. У него изъяли пистолет и 16 кг наркотиков

Vaib.uz (Узбекистан. 1 июня). В Узбекистане вынесен приговор по одному из самых резонансных дел о наркоторговле за последний год. На скамье подсудимых оказался 41-летний житель Дангаринского района Ферганской области, которого задержали с крупной партией опия и гашиша. Кроме наркотиков у него был обнаружен и пистолет.