Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вагон поезда в Брянской области оказался раздавлен обрушившимся мостом

Один из ваВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (Брянская обл.), 1 июн — РИА Новости. Один из вагонов поезда Климов—Москва оказался раздавлен обрушившимся в Брянской области мостом, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

В настоящее время на месте аварии идут работу по ликвидации ее последствий. Обломки одного из вагонов находятся на путях, еще один вагон зажат мостом, на котором остается грузовая фура.

В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области обрушился мост. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86 сообщением Климов — Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 69, среди них трое детей.