Вагон поезда в Брянской области оказался раздавлен обрушившимся мостом

В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области обрушился мост. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86 сообщением Климов — Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 69, среди них трое детей.